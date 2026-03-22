I tagli non si vedono. Almeno, non ovunque. Molti distributori non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise, pari a 24,4 centesimi di euro, varato dal Governo. Una misura che non si sta traducendo in prezzi alla pompa ridotti. A giorni dall’entrata in vigore della sforbiciata, infatti, anche nel Sannio i ribassi risultano inferiori alle attese e disomogenei sullo stesso territorio, cosa che conferma che il fenomeno non è imputabile a un rialzo del greggio. La situazione resta critica in particolare in Campania, dove, secondo la sigla consumatori Unc, “la riduzione dei prezzi alla pompa è stata in media molto inferiore ai 24,4 centesimi teorici”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia