Preparazione quasi ultimata e qualche altro dubbio di formazione ancora da risolvere per Antonio Floro Flores. Generalmente, il tecnico giallorosso arriva alla vigilia delle partite con le idee piuttosto chiare, ma stavolta c’è qualche certezza in meno nella testa dell’allenatore del Benevento, chiamato a decidere l’undici da mandare in campo domani sera a Monopoli. La settimana è scivolata via senza grossi intoppi, tanto è vero che la Strega si appresta a presentarsi al ‘Veneziani’ con abbondanza di scelte e soluzioni, cosa che rende ancora meno semplice il lavoro di sintesi che dovrà fare Floro Flores.

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