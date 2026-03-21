Tutta un’altra Strega. Chiuso il suo girone sulla panchina del Benevento, Antonio Floro Flores riparte dal Monopoli. I biancoverdi pugliesi avevano inaugurato ufficialmente l’approdo del tecnico napoletano tra i professionisti nella sua nuova vita da allenatore. Un pomeriggio, quello del 16 novembre al “Vigorito”, che aveva aperto la lunga scalata della Strega verso l’Olimpo, ora a un passo: da lì 16 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, un ritmo insostenibile per tutte le concorrenti.

Un Benevento, quello che sposava la filosofia di Floro Flores, molto diverso da quello attuale, per diversi aspetti. Innanzitutto dal punto di vista tattico, con il 3-4-3 disegnato dal suo predecessore, Gaetano Auteri, che non aveva subito modifiche principalmente per una questione di tempi e di meccanismi da assimilare.

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