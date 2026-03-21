In calo il costo medio della tariffa idrica a Benevento passato da 305 euro nel 2024, a fronte di un consumo di 182 metri cubi per anno, a 303 euro nel 2025 a fronte dello stesso consumo. Dunque bolletta idrica media a 303 euro, inferiore alla tariffa tipo regionale di 328 euro e a quella tipo italiana di 528 euro.
Una nota dunque assolutamente positiva quella relativa all’impatto economico delle tariffe idriche sulle tasche degli utenti per quanto concerne Benevento città sia in confronto al contesto regionale che nazionale.
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