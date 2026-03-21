Si è insediato il nuovo procuratore D’Angelo: “Rendere la città più sicura”

“Il nostro obiettivo è di rendere la città e il territorio più sicuri e fare in modo che il respiro della società civile possa essere più libero e pulito. Agiremo per contrastare i reati, nessuno escluso, consapevoli che l’efficacia della nostra azione si misura nel livello di fiducia delle persone. Impegno nel contrasto al traffico e spaccio di droga, ma con la consapevolezza che serve agire in sinergia con scuola, famiglie, strutture di accoglienza in modo che i giovani possano crescere liberi dalla droga”, il quadro operativo delineato dal procuratore Nicola D’Angelo, insediatosi ieri mattina al vertice dell’ufficio giudiziario inquirente di Benevento.

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