Gruppo unico o due gruppi distinti alla Provincia, ma in ogni caso si ragiona assieme. Almeno in apparenza, il centrodestra sembra animato da buone intenzioni, nel senso che l’obiettivo della coalizione è condiviso da tutte le componenti.

Ovviamente, occorrerà verificare nei fatti se all’unità lavorano concretamente tutti, oppure se gli intendimenti celano la volontà di non addossarsi eventuali responsabilità qualora lo schieramento non dovesse coagularsi.

Il senatore Domenico Matera, dopo aver riscontrato la disponibilità di Forza Italia e Lega, ha convocato una riunione per le 11,30 di stamattina, con all’ordine del giorno un solo argomento, l’eventuale costituzione di un gruppo unico in consiglio provinciale, calendarizzato come noto fissato per dopodomani. Oltre ai referenti provinciali dei partiti, il senatore ha auspicato la partecipazione dei consiglieri provinciali eletti: presso la sua segreteria in via Perasso di Benevento, sono invitati i responsabili provinciali, nonché i neo-consiglieri forzisti Antonello Caporaso e Vincenzo Falzarano, il meloniano Giuseppe Stravino e Pasquale Viscusi eletto nella lista “Sannio Insieme”, per poi aderire qualche settimana fa ufficialmente alla Lega. Gli altri tre, invece, sono stati tutti eletti nella lista “Noi moderati” composta da FdI e Fi, così come accadde pure alle Provinciali del dicembre 2023.

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