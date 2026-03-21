La Giunta del Comune di Pontelandolfo, guidata dal Sindaco Valerio Testa, ha deciso di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di Ristrutturazione del Tempio dell’Annunziata rimodulato per recepire i rilievi della Soprintendenza Archeologica e delle Belle Arti di Benevento Caserta.

Infatti, il Comune di Pontelandolfo è risultato beneficiario di un finanziamento nell’ambito del Pnrr, Missione 1 Componente 3 (M1C3), Investimento 2.1 ‘Attrattività dei Borghi’, Linea di Azione B ‘Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici’ – finanziato dall’Unione Europea per il progetto locale di rigenerazione culturale e sociale del Borgo di Pontelandolfo che, tra gli interventi, prevede la ristrutturazione e adeguamento funzionale del Tempio dell’Annunziata Antica da destinare a Museo civico dell’arte contadina”.

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