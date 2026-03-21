Ieri la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Benevento, che impone a un 43enne sannita il divieto di avvicinamento a una 17enne di Benevento. L’uomo dovrà stare alla larga anche dai luoghi frequentati dalla minore, e rispettare una distanza di almeno un chilometro dalla sua abitazione nel capoluogo. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario in ordine al reato di atti persecutori nei confronti dell’uomo, il quale a partire dal mese di settembre 2025 molestava ripetutamente e in plurime occasioni la ragazza, malgrado l’esplicito rifiuto da parte della stessa di instaurare con lui una qualsiasi relazione.

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