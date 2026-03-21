Due medici sono attualmente indagati per la tragica morte di una neonata di due mesi, avvenuta al ‘San Pio’. La piccola, di nome Ginevra, era stata portata in ospedale per una crisi respiratoria. Dopo una prima visita, era stata dimessa, ma le sue condizioni si sono aggravate poco dopo. I genitori, ora assistiti dall’avvocato Antonio Leone, l’hanno quindi riportata nuovamente in ospedale, dove purtroppo è avvenuto il decesso. La vicenda è ora al centro di un’indagine per accertare eventuali responsabilità penali. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura. Per chiarire le cause della morte, è stata disposta l’autopsia, che si terrà lunedì nella sala di medicina legale dell’ospedale beneventano.

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