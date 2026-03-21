Aumentano i casi di Epatite A anche nel Sannio e i Comuni, sollecitati dall’Azienda sanitaria locale, corrono ai ripari con ordinanze urgenti: “Ho firmato una ordinanza di adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e generare le condizioni per annullare il rischio di contagio da virus Epatite A. Quale presidente del Comitato dei Sindaci dell’Asl invito e sollecito i miei colleghi Sindaci a produrre analogo atto amministrativo. Nessun allarmismo, ma è bene adottare le misure necessarie a salvaguardia di tutti”, l’annuncio del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervenuto sulla necessità di massima cautela in relazione al rischio di contagio, per via dei diversi casi di infezione da Epatite A nel napoletano, causa verosimilmente una partita di cozze contaminata da materia fecale con forte presenza virale.

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