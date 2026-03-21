Messa alle spalle la lunga trafila giudiziaria che ne ha causato un lungo periodo di inutilizzo, l’amministrazione Cataudo a Ceppaloni punta al rilancio del Green park, grande impianto sportivo di San Giovanni.

La struttura è troppo grande per essere gestita direttamente dal Comune, e per questo motivo è inevitabile la ricerca di un nuovo operatore del settore.

L’obiettivo, come emerge dalla delibera 53 approvata dalla giunta mercoledì scorso, 18 marzo, è “garantire un ritorno anche in termini di maggiore afflusso di utenza ed incremento economico per le attività del territorio, nonché fornire opportunità di esercizio del tempo libero, nel perseguimento dell’integrazione con tutte le iniziative economiche e culturali già insediate nel territorio comunale”.

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