La trasferta è di quelle particolarmente complicate. Non solo perché il Benevento si troverà a giocare su un campo dove, da quando è tornata in Serie C, ha sempre perso, ma anche per il valore di un avversario come il Monopoli che tra le mura amiche del ‘Veneziani’ in questo 2026 ha perso solo con il Catania, ha concesso un punto al Crotone, per poi vincere tutte le altre partite.

Basta questo per inquadrare le difficoltà con cui dovrà fare i conti la Strega lunedì sera. E non a caso, nonostante il vantaggio in classifica tanto ampio quanto rassicurante, Floro Flores non sta lasciando nulla al caso, come confermano le scelte fatte nel corso dell’amichevole con il Castelpoto, dove hanno trovato spazio le seconde linee e i titolari sono stati tenuti a riposo, dopo aver svolto regolare allenamento la mattina. Il tecnico giallorosso sta valutando possibili correttivi da apportare all’undici iniziale, non solo per sollecitare una reazione mentale ai suoi, dopo la prova opaca offerta contro il Foggia.

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