La Corte Suprema di Cassazione, nell’udienza del 19 Marzo, ha annullato la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli sezione II penale nei confronti degli allora sindaci fortorini Zaccaria Spina, Assunta Gizzi, Olindo Vitale e Luigi Paragone a causa dell’evento verificatosi nel corso della famosa alluvione del 2015.

Per effetto di tale annullamento, allo stato, resta esecutiva la sentenza del Tribunale di Benevento di assoluzione per tutti con la formula più piena perché il fatto non sussiste.

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