A Telese lectio magistralis del primo vicepresidente della Corte penale internazionale dell’Aja

Si terrà nella giornata di oggi, sabato 21 marzo, alle 11, nella sala Goccioloni delle terme di Telese, la lectio magistralis di Rosario Aitala, primo vicepresidente della Corte penale internazionale dell’Aja, dal titolo ‘La storia allo specchio: quando la guerra incarica la giustizia’.
L’incontro è organizzato dall’associazione storica della valle telesina, guidata da Alessandro Liverini, con il patrocinio dell’amministrazione comunale cittadina, dell’istituto superiore Telesi@ e dell’università degli studi del Sannio.
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