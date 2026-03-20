Avanza l’iter per il potenziamento infrastrutturale della zona Asi di Benevento a Ponte Valentino.

Parliamo di un progetto del Comune di Benevento, finanziato dalla Regione con fondi sviluppo e coesione per due milioni di euro, che si pone come obiettivo la digitalizzazione della rete in fibra ottica, il potenziamento dell’illuminazione stradale con impianti luminosi a led; e ancora il rafforzamento della videosorveglianze e la manutenzione di carreggiate stradali, marciapiedi, aree sosta e parcheggio.

Da ultimo, con determina del settore Urbanistica a Palazzo Mosti, è stato affidato un incarico all’ingegnere Roberto Iannella – importo da circa 38mila euro – per lo sviluppo della progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza dell’intervento.

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