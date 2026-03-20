Uno sguardo già aperto sul futuro, in attesa di assicurarsi la matematica promozione in Serie B. Guarda al domani il Benevento e lo fa dalla cornice stupenda di Castelpoto, durante l’amichevole che ha avvicinato la Strega ai suoi tifosi e al territorio. Progetto vincente quello delineato dal presidente Oreste Vigorito, costruito per sposare tutta la provincia: “Un appuntamento come questo fa parte della politica che abbiamo messo in atto quest’anno – ha dichiarato il patron giallorosso a margine dell’evento – e che abbiamo potuto applicare un po’ a singhiozzo per gli impegni del campionato. In questa provincia riteniamo ci sia lo spazio per la tifoseria e per lo sport in generale per tornare ad avere una visibilità a livello nazionale. Spero di andare sempre incontro a realtà come queste che fanno muovere qualcosa dentro, per l’affetto, la simpatia e la gioia”.

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