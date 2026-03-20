C’è anche il frantoio di Palazzo Cusani tra i beni storici che potranno essere visitati durante le Giornate di Primavera del Fai (Fondo Ambiente Italiano), il 21 e 22 marzo. Un risultato per nulla scontato, e che dimostra quanto il popolo sannita abbia a cuore il frantoio solopachese. Infatti, per ottenere l’ingresso nel Fai un bene storico deve essere candidato e votato dai cittadini stessi nel corso del censimento “Il Luogo del Cuore”, promosso dal Fondo Ambiente Italiano. Ebbene, l’ultimo censimento del Luogo del Cuore ha visto assegnati al frantoio di Palazzo Cusani ben 4.500 voti, un risultato che ha reso questo patrimonio storico il più votato in tutta la provincia, e il decimo in tutta la Campania.

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