Sanità, Zaffini: “Tutelare sovranità nazionale dei dati sanitari”

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – L’Italia è stata fra i primi Paesi a dotarsi di una normativa sulla cybersecurity e sull’Intelligenza Artificiale dimostrando di essere all’avanguardia su questi temi. Lo ha dichiarato il senatore Francesco Zaffini, presidente della commissione Sanità di palazzo Madama nel corso della conferenza nazionale “AI & Cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali”, in corso al Senato.

L’iniziativa, promossa da Confassociazioni Digital in collaborazione con Società Italiana Intelligenza Artificiale in Medicina (SIIAM) e CONFASSOCIAZIONI e nata su iniziativa del senatore Francesco Zaffini, Presidente X Commissione del Senato, si propone come un momento di confronto ad alto livello tra istituzioni, imprese ed esperti del settore della sanità digitale, con l’obiettivo di analizzare le tecnologie emergenti capaci di rendere i servizi sanitari più efficienti, accessibili, inclusivi e centrati sul paziente. “Questi strumenti fra i quali l’Intelligenza Artificiale, il governo dei dati e la sicurezza dei percorsi per accedervi, nella sanità a differenza di altri temi è molto importante che restino di supporto ai professionisti ma sempre con un controllo e una regolamentazione che dobbiamo definire”. Per questo, ha concluso il senatore Zaffini, “occorre tutelare la sovranità dei dati sanitari e l’impegno del governo è quello di velocizzare i passaggi per realizzare una governance che ci consenta di utilizzare i dati che debbono rimanere di proprietà dello Stato”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione dell’innovazione anche di un ecosistema sanitario digitale più sicuro, sostenibile e orientato al futuro portato avanti da Confassociazioni, realtà che riunisce oggi oltre 801 organizzazioni con più di un milione e 300mila iscritti, tra cui oltre 213mila imprese, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento nazionali per lo sviluppo professionale, manageriale e tecnologico.