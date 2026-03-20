Ospitare artisti internazionali nel settore della cultura. E’ un nuovo obiettivo messo sul ruolino di marcia dalla giunta comunale di Apice, che ha deciso di partecipare al bando dell’Unione Europea ‘Culture moves Europe – Call for residency hosts.

Si tratta di un’iniziativa inserita in un programma pensato per sostenere la mobilità degli artisti e realizzare residenze artistiche internazionali, e che in particolare prevede il sostegno a organizzazioni ed enti pronti a ospitare progetti creativi e di ricerca artistica. Per la squadra Pepe, l’avviso rappresenta una “importante opportunità per favorire processi di scambio culturale e creativo, nonché per rafforzare il ruolo del Comune di Apice quale luogo di produzione artistica e di dialogo tra culture”, si legge nella delibera 17 approvata il 13 marzo, dove si aggiunge che il Comune “intende rendersi disponibile ad ospitare artisti internazionali operanti nel settore della cultura, favorendo la realizzazione di attività artistiche, di ricerca e di confronto con il territorio”.

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