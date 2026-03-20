Provinciale 160, lavori al muro di contenimento: così la bretella di Pontelandolfo potrà riaprire al traffico

Dopo circa un mese la SP 160 ‘Bretella di Pontelandolfo’ potrà essere riaperta al transito per l’intera carreggiata.

Come ha annunciato l’amministrazione comunale, infatti, la Provincia sta eseguendo delle opere di contenimento al muro che si trova sulla bretella.

Il mese scorso il Comune fu interessato da intense precipitazioni e il muro di contenimento subì ulteriori danni, inclinandosi pericolosamente verso la carreggiata.

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