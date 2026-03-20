Un duro colpo al calcio e, nella fattispecie a quello dilettantistico. Un colpo alla passione e all’amore che in tanti nutrono per questo sport.

Il tanto atteso big match di Prima categoria tra San Giorgio del Sannio e Vitulano, in programma domenica 22 marzo ad Apice verrà disputato a porte chiuse. “A seguito della nota pervenuta in data odierna (l’altro ieri per chi legge, ndr) da parte delle Forze dell’Ordine e delle Autorità competenti, la gara Football Club San Giorgio – Polisportiva Vitulano, in programma domenica 22 marzo alle ore 15:30 e valida per la 23ª giornata del campionato di Prima Categoria – Girone D, si disputerà a porte chiuse”. In sintesi chi di competenza non ha ritenuto poter garantire l’ordine e la sicurezza. Alla base della scelta attuata, a quanto pare ci sarebbe anche l’impossibilità di reperire forze dell’ordine impegnate nel frattempo per lo svolgimento del Referendum.

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