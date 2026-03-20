Un duro colpo al calcio e, nella fattispecie a quello dilettantistico. Un colpo alla passione e all’amore che in tanti nutrono per questo sport.
Il tanto atteso big match di Prima categoria tra San Giorgio del Sannio e Vitulano, in programma domenica 22 marzo ad Apice verrà disputato a porte chiuse. “A seguito della nota pervenuta in data odierna (l’altro ieri per chi legge, ndr) da parte delle Forze dell’Ordine e delle Autorità competenti, la gara Football Club San Giorgio – Polisportiva Vitulano, in programma domenica 22 marzo alle ore 15:30 e valida per la 23ª giornata del campionato di Prima Categoria – Girone D, si disputerà a porte chiuse”. In sintesi chi di competenza non ha ritenuto poter garantire l’ordine e la sicurezza. Alla base della scelta attuata, a quanto pare ci sarebbe anche l’impossibilità di reperire forze dell’ordine impegnate nel frattempo per lo svolgimento del Referendum.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

articolo precedenteGuerra in Iran manna per la Russia, boom vendite petrolio per il ‘mercante’ di Putin
prossimo articoloDa Castelpoto segnali positivi per il Benevento di scorta

articoli collegatidagli autori