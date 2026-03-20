Episodio tragico in città all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, dove è stato registrato il decesso di una bambina di soli due mesi.
La piccola, a quanto pare affetta da patologie, è stata portata dai familiari in ospedale, e poi dimessa.
C’è stato tuttavia un peggioramento della situazione, che ha spinto la famiglia a recarsi nuovamente nel nosocomio di via Pacevecchia, con una nuova presa in carico.
La bambina, purtroppo, è morta. Scattata immediatamente l’indagine giudiziaria e l’intervento della Squadra Mobile, con gli agenti che hanno sequestrato la cartella clinica.

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