Si è conclusa la fase degli interrogatori di garanzia per gli otto giovani finiti in manette mercoledì mattina nell’ambito dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Il bilancio dell’appuntamento davanti al Gip del Tribunale di Benevento vede una netta spaccatura nelle strategie difensive: cinque indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, giustificando la scelta con la necessità di approfondire la conoscenza degli atti d’indagine, mentre gli altri tre hanno scelto di fornire la propria versione dei fatti. L’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai militari guidati dal capitano Coni, si ricorda, fa luce su una notte di violenza inaudita risalente all’alba del 5 ottobre 2025. Teatro della vicenda è lo spazio esterno del noto locale “Xue”, dove un gruppo di ragazzi provenienti dall’area Foglianise-Vitulano è stato investito da quella che gli inquirenti definiscono una vera e propria “spedizione” partita dal capoluogo sannita.

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