Parigi incontra l’arte contemporanea: nasce la nuova visione del lusso firmata dal sannita Nicola Pica

L’arte contemporanea incontra la moda e ridefinisce il concetto di lusso. In occasione della manifestazione ‘Call For Art Shopping’, in programma il 10 e 11 aprile presso il Museo del Louvre, l’artista pontese Nicola Pica presenta la sua nuova collezione di borse d’autore, opere uniche dipinte a mano che trasformano l’accessorio in espressione artistica.

All’interno di uno dei luoghi simbolo della tradizione artistica mondiale, le creazioni di Pica introducono un linguaggio visivo contemporaneo ispirato alla Pop Art. L’uso di colori accesi, contrasti marcati e segni distintivi come volti, labbra e texture dà vita a una cifra stilistica riconoscibile, che si colloca tra pittura e design.

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