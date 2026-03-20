C’è un momento, sul palco, in cui il movimento diventa racconto. È lì che la danza di Anna Mercurio prende vita, trasformandosi in emozione pura.

La ballerina beneventana è stata tra i volti protagonisti della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, un evento che non celebra solo lo sport, ma anche il coraggio, l’inclusione e la bellezza delle differenze. Un palco straordinario, dove ogni gesto acquista un significato profondo.

Scelta dal coreografo Thomas Signorelli, Anna ha portato con sé anni di sacrifici, studio e passione. Un riconoscimento che non arriva per caso, ma che premia una carriera costruita passo dopo passo, tra disciplina e dedizione.

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