Dopo i Comuni di Sassinoro e Morcone, anche la Provincia di Benevento si è costituita innanzi al Tar Campania per opporsi al ricorso della Società New Vision s.r.l..

Come si ricorderà, infatti, l’azienda di compostaggio di Sassinoro ha impugnato il provvedimento della Regione Campania di revoca dell’autorizzazione del 2018.

Anche la Provincia di Benevento, come comunica il Presidente Nino Lombardi, con propria delibera ha formulato indirizzi all’avvocatura provinciale proprio per costituirsi in giudizio innanzi alla Magistratura amministrativa contro la New Vision così come hanno fatto la stessa Regione e le autorità comunali interessate. Del resto, ha ricordato il Presidente Lombardi, la Provincia ha sempre manifestato la propria ferma opposizione all’impianto di contrada Pianella tanto che promosse una seduta del Consiglio Provinciale in forma “aperta in data 11 maggio 2018, convocato dall’allora presidente Claudio Ricci, con la partecipazione di amministratori, autorità, associazioni e cittadini anche della confinante Regione Molise e presentando esposti e denunce in tutte le sedi deputate.

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