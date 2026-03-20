La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso, ieri pomeriggio, dissenso rispetto all’elettrodotto ‘collegamento elettrico 380kv Montecorvino-Benevento III ed opere connesse’.

L’esecutivo specifica nel provvedimento che “la relazione paesaggistica fornita in sede di Conferenza dei servizi, insieme a tutta la documentazione progettuale, è risultata priva degli elementi progettuali essenziali ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica”.

E ancora, che “l’elettrodotto prevede anche opere in cavo interrato rientranti nelle zone di interesse archeologico che interferiscono con il vincolo archeologico della via Appia-Regina Viarum” (nell’area di Ponte Valentino, l’intervento intercetta direttamente l’area tutelata dal Piano Paesaggistico).

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