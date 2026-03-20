Un tassello preciso per la gestione di un momento cruciale. Il Benevento lo fissa ricevendo l’abbraccio di Castelpoto, in un appuntamento dalla doppia valenza: da un lato, ha permesso ai giallorossi di sentire l’affetto, la spinta, la carica della provincia; dall’altro ha consentito a Floro Flores di dare minuti e responsabilità a chi ha giocato meno nelle ultime settimane. E’ anche per questo che, nell’amichevole con la formazione guidata da Antonio Maschio, il tecnico della Strega ha consapevolmente scelto di tenere fuori i titolari – preservandoli dopo l’allenamento svolto ieri mattina -, puntando su un undici sperimentale ma comunque strutturato nel 4-2-3-1 che resta riferimento base.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia