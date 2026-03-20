Si chiude con un ribaltamento totale del verdetto di primo grado la vicenda giudiziaria a carico di Luigi Floriano, 41 anni, noto alle cronache come “Gino e’ Picchietella”.

La Corte d’Appello di Napoli ha infatti emesso una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’uomo, residente ad Arpaia e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

I fatti al centro del processo risalivano a un violento episodio di cronaca. Secondo l’impianto accusatorio, Floriano avrebbe aggredito un uomo di Paolisi in luogo pubblico utilizzando un bastone di legno. L’aggressione aveva causato alla vittima lesioni personali aggravate alla gamba e alla spalla sinistra.

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