L’azienda che gestisce due Comunità tutelari per persone non autosufficienti, ha deciso di premiare i suoi collaboratori per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi tre decenni di attività.

Il 2026 segna un traguardo storico per Al Prata Residence Srl di Amorosi. In occasione del suo trentesimo anniversario – l’atto costitutivo risale infatti al 4 dicembre 1996 – la direzione ha deciso di celebrare l’evento con un’iniziativa fuori dal comune, premiando chi ogni giorno rende possibile il successo della struttura: i propri lavoratori.

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