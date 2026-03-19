Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha tratto in arresto un soggetto di origini beneventane e sequestrato oltre 102 chilogrammi di materiale esplosivo ed esplodente, costituito per lo più da ordigni rudimentali artigianali. Nel corso dell’attività è stato, altresì, sottoposto a sequestro materiale accessorio all’utilizzo di tali prodotti, quali 6 rastrelliere professionali, 10 mortai cilindrici, 1 detonatore per lunga distanza e 2 telecomandi.

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