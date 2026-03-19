Referendum, Parodi: “Credo possa vincere il No, con riforma più difficile legge uguale per tutti”

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Alla fine del 1700 il re Federico di Prussia il Grande si è costruito un palazzo molto bello per le vacanze, Palazzo Sanssouci, vicino al quale c’era un mulino di un mugnaio. Al re il mulino dava fastidio a causa del rumore e voleva assolutamente farlo abbattere prima con le buone poi con le cattive. Il mugnaio gli ha risposto: ‘Guarda caro re, che c’è un giudice a Berlino’ e il re non lo ha abbattuto. Ecco, io credo che se passerà la riforma sarà più difficile per il mugnaio e per tutte le persone semplici, per le persone vulnerabili, per i più deboli, avere la possibilità di dire al re che c’è un giudice a Berlino, che non ha il diritto di abbattere il mulino” e “che la legge è uguale per tutti”. Lo afferma, in un’intervista all’Adnkronos, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Cesare Parodi in vista del referendum sulla giustizia che si terrà domenica e lunedì prossimi.

“È molto semplice la questione: chi è potente a livello politico, economico, sociale ha meno bisogno dell’indipendenza della magistratura – continua -. Sono i deboli economicamente e socialmente che hanno bisogno di poter contare su una magistratura in grado di dire, davanti e chiunque, che la legge viene applicata nello stesso modo per tutti”.

Secondo Parodi non basta che nella Costituzione ci sia scritto il principio di uguaglianza davanti alla legge perché esso va anche “garantito”. “C’è scritto nella Costituzione anche il diritto alla salute ma se poi non vengono costruiti gli ospedali non conta niente”, continua spiegando che i principi non devono restare astratti.

“Io non faccio politica, non sono un oppositore del governo, mi occupo dell’Anm e quindi non mi piace l’idea che i cittadini pensino che i magistrati siano nemici del governo perché non lo siamo”, continua Parodi.

“Mi avvilisce che sono stati usati dei toni tipo ‘con la riforma non ci saranno più errori e ingiuste detenzioni’ o casi Garlasco – continua -. Le ingiuste detenzioni in Italia sono circa l’1% delle misure cautelari, in Francia sono il 4%. Ma in Francia nessuno pensa di denigrare la magistratura”.

“Io continuo a credere che potrà vincere il No, ma se non dovesse vincere il No mi spiacerebbe per l’immagine che è stata data della magistratura – sottolinea -. E questo secondo me ha condizionato molto l’opinione pubblica”.

Nessun “boicottaggio politico”, i giudici applicano le leggi “nel loro contesto globale e alle volte i risultati sono diversi da quelli sperati, ma non per scelta dei magistrati”, afferma Parodi. “L’altra sera ero a un convegno e c’era il professor Zagrebelsky che ha detto una cosa bellissima: la politica è il fiume che va avanti con le grandi scelte e che non deve essere in nessun modo fermato o deviato e la magistratura sono gli argini. E gli argini non deviano il fiume ma fanno in modo che questo fiume non possa, ogni tanto, debordare dal suo corso e travolgere i diritti dei cittadini da una parte e dall’altra – continua – Io non vorrei mai vivere in un Paese dove i giudici governano, voglio vivere in un Paese dove la politica governa, ma i giudici sono liberi di applicare la legge. Le sentenze si possono criticare, ma un conto è criticare una sentenza, un altro è dire, come è successo, che d’ora in poi la magistratura dovrà assecondare le linee del governo. Questo non vuol dire criticare, vuole dire condizionare”.