Problema frane, appello dei residenti di San Nicola, Sant’Angelo e Chianche alle province di Benevento e Avellino

L’ultimo episodio nella notte del 25 gennaio scorso: dopo forti piogge una parte del versante cede; fango, alberi e detriti scendono a valle e inondano la provinciale 12, collegamento tra Benevento e Avellino. Nessuno, al momento della slavina, stava attraversando il tratto di strada. La frana nel territorio di Sant’Angelo a Cupolo, in un tratto a metà tra i bivi per salire alle fazioni di Bagnara e Pagliara. La Provincia, dopo le prime operazioni di rimozioni del terreno e messa in sicurezza, effettua delle verifiche e, dopo pochi giorni, dà il via libera alla riapertura previo restringimento della carreggiata.

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