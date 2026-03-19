Una violenza inaudita, consumata nel cuore della notte tra le luci di un parcheggio e il buio di un’aggressione brutale.

Nelle prime ore di ieri, i Carabinieri della compagnia di Montesarchio, guidati dal capitano Coni, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Benevento nei confronti di otto giovani, ritenuti responsabili della grave aggressione avvenuta lo scorso 5 ottobre 2025 all’esterno del noto locale ‘Xue’.

I fatti si verificarono alle prime ore dell’alba, quando un gruppo di ragazzi dell’area Foglianise-Vitulano è stato preso di mira da una “spedizione” proveniente dal Beneventano. Ad avere la peggio era stato il giovane Gaetano Cusano, ridotto in fin di vita da un pestaggio selvaggio. Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Benevento, gli aggressori avrebbero agito con condotte “proprie e concorrenti”, utilizzando persino un manganello per infierire sulla vittima.

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