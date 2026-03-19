Il Monopoli è nel mirino. Ieri il Benevento ha dato il via alla preparazione alla prossima trasferta: l’ha fatto con una seduta pomeridiana, svolta all’antistadio ‘Imbriani’ e caratterizzata da attivazione a secco, attivazione tecnica specifica, esercitazioni tecnico-tattiche suddivise per reparti e, a concludere, una partita su campo ridotto. Concentrazione alta e gruppo al completo – con l’eccezione degli infortunati di lungo corso – per Floro Flores che chiederà ai suoi di alzare subito il ritmo, nonostante al match del ‘Veneziani’ manchino ancora quattro giorni.

La Strega oggi infatti scenderà in campo per un’amichevole contro il Castelpoto (fischio d’inizio alle 14.30), formazione guidata dall’ex giallorosso Antonio Maschio, che sta ben figurando alla prima partecipazione della sua storia al campionato d’Eccellenza campana. Un appuntamento che rappresenta non solo un momento sportivo (attesa anche la partecipazione del presidente Vigorito), ma al tempo stesso pure un’occasione di festa per un territorio che sta puntando anche (e non solo) sulla leva sportiva come strumento di crescita della comunità, con l’ambizione di creare un ecosistema che unisca ancor di più le persone, crei legami e rafforzi il senso d’appartenenza.

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