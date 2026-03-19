Anche sull’altro fronte montano del Sannio tiene banco la questione del pagamento degli stipendi agli operai forestali.

Come si ricorderà la vicenda era stata da poco tirata in ballo all’interno dell’Ente Montano del Fortore, ed è attualmente oggetto di discussione nell’Ente del Titerno-Alto Tammaro.

Una questione molto spinosa, che ha a che vedere con le procedure regionali che regolano l’erogazione dei fondi agli Enti Montani relativi ai Piani di Forestazione presentati, e che, per le lungaggini amministrative, finiscono per arrivare con sistematico ritardo.

La conseguenza di questo lungo iter, oltre a riversarsi sulle attività proprie dell’Ente, si riflette immediatamente sulle tasche degli operai, costretti a rimanere molti mesi senza stipendio.

Una situazione insostenibile, che aveva portato gli operai della Comunità Montana Alto Tammaro Titerno a convocare un incontro a Morcone, per cercare una soluzione al problema.

All’incontro non parteciparono né i sindacati né il presidente della Comunità Montana, Pasquale Di Meo, lamentando una errata convocazione.

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