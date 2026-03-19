Un viaggio nel tempo, tra le sfumature dei colori giallorossi. Antonio Maschio oggi affronterà il Benevento da avversario. Ma il 17 marzo del 2006 lo stesso allenatore del Castelpoto indossava la maglia della Strega quando i fratelli Ciro e Oreste Vigorito acquistarono il club. “Eravamo in ritiro – racconta Maschio a Il Sannio Quotidiano – e ci comunicarono del passaggio di proprietà: li ricordo felicissimi, come due bambini. Si vide subito l’intenzione che avevano, la voglia di portare il Benevento in alto. Posso dire di aver festeggiato anch’io i vent’anni di Vigorito”. Nell’amichevole contro la Strega l’occasione per riannodare i fili con il suo passato: “Incontrerò il presidente, lo saluterò e gli farò i complimenti per quanto fatto in questi anni: sarà un’emozione bellissima. L’obiettivo della Serie B è molto vicino, posso solo essere felice: sono un tifoso del Benevento, mia figlia è nata lì e sono molto legato a questa città. Ricordo quel 17 marzo come se fosse ieri”.

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