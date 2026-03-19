Barzaghi (EssilorLuxottica): “Poco tempo all’aperto, miopia in aumento tra i giovani”

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) – “Siamo di fronte a un’espansione della miopia tra bambini e giovani. Sebbene i fattori genetici abbiano un peso, lo stile di vita gioca un ruolo determinante. Basti pensare alla quantità di tempo che le popolazioni più giovani trascorrono in ambienti chiusi, sollecitando costantemente la visione da vicino, ad esempio attraverso l’uso dei dispositivi digitali. Ci troviamo, quindi, dinanzi a una generazione che vive sempre più al chiuso e sempre meno all’aperto, esercitando eccessivamente la vista da vicino a discapito di quella da lontano”.

Così Alessandra Barzaghi, marketing director di EssilorLuxottica, intervenendo a Milano all’evento di presentazione della nuova versione delle lenti oftalmiche Essilor Stellest, Stellest 2.0, prodotte e progettate dal gruppo per rallentare la progressione della miopia nei bambini, come spiega Barzaghi: “Se da un lato lo stile di vita può essere migliorato, dall’altro oggi la tecnologia ci viene in soccorso con lenti specifiche: nel nostro caso, le lenti Stellest capaci non solo di correggere il difetto visivo – spiega – ma anche di agire sul contenimento della progressione miopica nel tempo. Si tratta di una tecnologia estremamente sofisticata ma invisibile – illustra – il bambino o il giovane indossa un paio di occhiali assolutamente normali, con lenti trasparenti e di facili da portare, che lavorano specificamente per frenare l’evoluzione della miopia”, le sue parole.