La nuova linea alta velocità/ alta capacità Napoli-Bari può veramente rappresentare una opportunità di sviluppo per i paesi delle aree interne? Sì, ma a patto che vengano create le giuste condizioni. Questa, in estrema sintesi, la posizione del presidente della provincia Nino Lombardi e del sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo, anche loro presenti martedì mattina alla Reggia di Caserta per la conferenza inaugurale della tratta Cancello-Frasso Dugenta, la prima tratta sannita ufficialmente attivata della linea Napoli-Bari.
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