“Sto valutando, oltre all’adesione, di dare vita ad un comitato civico. Il civismo nasce nei territori, tra le persone, dove ogni giorno si misura la qualità della politica”.

Angelo Marino è stato uno dei 600 amministratori presenti a Napoli sabato scorso, avendo modo di verificare che con “Progetto Civico Italia” sta crescendo un entusiasmo contagioso. In Campania, l’esponente di maggior rilievo è sicuramente Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli, anche se il referente del 14º coordinamento regionale è Carlo Puca. L’iniziativa nasce per unire migliaia di amministratori che animano il centro sinistra ma non fanno partite di nessun partito. Sono linfa vitale che aggiunge freschezza e forza al campo progressista. Tutte queste persone saranno alla base della costituente di una nuova forza politica civica, riformista e popolare che nascerà nei prossimi mesi per completare la coalizione di sinistra. Porte aperte, in particolare modo, a una nuova classe dirigente che sappia raccogliere il meglio delle esperienze di governo del passato e sappia guardare al futuro con speranza, secondo il sindaco di San Marco dei Cavoti Angelo Marino.

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