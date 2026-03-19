Tanta partecipazione di popolo e tanta commozione per la Messa presieduta ieri sera in Cattedrale da monsignor Felice Accrocca, una celebrazione che ha segnato il saluto e il congedo del prelato dopo dieci anni di servizio pastorale presso l’Arcidiocesi sannita. Il prelato prenderà presto possesso come vescovo eletto, mantenendo il titolo personale di arcivescovo, delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, lasciando la metropolia di Benevento, dove dopo l’atto di nomina in terra umbra, ha rivestito nelle ultime settimane il ruolo di amministratore diocesano, per il quale adesso subentra il vicario, delegato ad omnia, monsignor Francesco Iampietro.

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