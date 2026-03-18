Si è chiuso con una condanna a un anno di reclusione il processo di primo grado nei confronti di T.T. (31 anni) e G. C. (32 anni), entrambi residenti a Montesarchio. Il verdetto è stato pronunciato dal giudice Sergio Pezza al termine di un procedimento celebrato con il rito abbreviato, formula che ha consentito ai due imputati di beneficiare della riduzione di un terzo della pena prevista dalla legge. La vicenda risale alla metà dello scorso Febbraio, quando i due giovani si erano introdotti all’interno del complesso che ospita il Cristina Park Hotel, una struttura attualmente non operativa poiché interessata da importanti interventi di ristrutturazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i trentenni erano riusciti a penetrare nell’edificio dopo aver scassinato un ingresso secondario. Una volta all’interno, l’obiettivo era chiaro: fare razzia di metalli e componenti tecniche.

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