Tre regine da scegliere per un finale ancora tutto da scrivere. Se da una parte il Vicenza ha già festeggiato la matematica promozione in B, dall’altra Benevento e Arezzo – o Ascoli – attendono ancora il via libera alle lacrime di gioia. Dalle ultime pagine della stagione di Serie C usciranno i verdetti definitivi di un campionato che ha alternato certezze assolute a colpi di scena indecifrabili, rendendo il racconto della terza serie unico, dall’inizio alla fine.

Questione di ultimi dettagli per la Strega che, dall’alto dei suoi 12 punti di vantaggio sul secondo posto, si sbilancia anche navigando nei possibili calcoli tra eventuali feste al “Vigorito” e urla liberate nelle case altrui. O sogni trasformati in realtà senza nemmeno giocare, complice la mancata contemporaneità della 34a giornata che vedrà in scena prima il Catania contro il Latina e poi, a risultato già acquisito, il Benevento in casa con il Cosenza. Scenario ancora da decifrare che aspetta di conoscere, però, solo i dettagli della sua parola fine e una data da cerchiare in rosso, con la Strega ormai a un passo dalla meta.

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