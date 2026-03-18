«Antonia è tornata lunedì sera dall’ospedale di Pozzilli e ha fatto un bel miglioramento, si sta riprendendo sia a livello motorio che cognitivo. Sta migliorando e si spera possa migliorare ancora di più».

Queste le parole di Mario Ocone per commentare il rientro dall’ospedale della sorella Antonia – oggi diciassettenne, unica sopravvissuta della strage di Paupisi in cui il padre Salvatore uccise la madre e il fratello – intervistato da Gianluigi Nuzzi a “Dentro la notizia” su Canale 5.

Su come sia la sua vita oggi: «La mia vita è cambiata, sto cercando di andare avanti piano piano».

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