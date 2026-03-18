I trenta giorni stanno per scadere, ma dall’Asl il consigliere comunale Francesco Farese non ha ancora ricevuto alcuna risposta. Già è singolare che un rappresentante dei cittadini debba attendere il massimo della tempistica prevista dalla legge per il rilascio di atti (ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241), ma i tempi dilatati risultano ancora più inspiegabili vista la delicatezza e l’importanza di una questione come una mensa scolastica. L’Azienda sanitaria, non solo il verbale del 12 gennaio non lo ha mai trasmesso al Comune di Benevento, limitandosi ad una sintesi, ma finora non ha ritenuto di mettere in condizione un consigliere comunale di esercitare il suo mandato.

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