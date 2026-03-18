366 milioni di euro di investimento, 500 unità di manodopera impiegata, oltre 5 milioni di ore lavorate, più di 150 imprese subappaltatrici e fornitori coinvolti, 83% dei quali del Centro-Sud Italia. Sono alcuni degli importanti numeri che raccontano i 7 anni di lavoro occorsi per l’attivazione della tratta Cancello – Frasso Telesino Dugenta, lungo la nuova linea alta velocità/ alta capacità Napoli – Bari.

Gennaio 2019 l’avvio del cantiere, 15 febbraio scorso l’attivazione ufficiale del doppio binario, e ieri mattina la conferenza stampa inaugurale all’interno della suggestiva cornice della Reggia di Caserta. Presenti i rappresentanti della società committente dei lavori, Rete Ferroviaria Italiana, e della società appaltatrice, il Consorzio Cft, costituito dalle imprese Itinera, Ghella e Pizzarotti, quest’ultima capofila del consorzio, oggi FS Engineering in seguito ad un recente rebranding.

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