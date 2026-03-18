Il traguardo a un passo e le inseguitrici lontane, ma nonostante ciò il Benevento non vuole saperne di rallentare. Tutt’altro, perché la formazione giallorossa punta a tagliare lo striscione del traguardo il prima possibile, con ottime chance di riuscirci, almeno a giudicare dal ruolino di marcia impressionante che sta tenendo la squadra guidata da Antonio Floro Flores. Basti pensare che nel girone di ritorno la Strega ha raccolto già 9 punti in più rispetto a quelli conquistati nelle stesse partite dell’andata. Gli ultimi tre sono arrivati grazie al successo di domenica con il Foggia, il quinto di fila per i giallorossi. Un filotto che Maita e soci sono già stati in grado di fare per ben due volte in questa stagione, senza però riuscire mai ad arrivare a quota sei.

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