Verso la fase conclusiva la procedura concorsuale per assumere sette medici specialisti in emergenza e urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale ‘San Pio’. Si è insediata la commissione giudicatrice. Adesso in tempi ragionevolmente rapidi si dovrebbe pervenire allo svolgimento del concorso e al suo esito finale.

Da registrare in vista della fase conclusiva della procedura stessa che l’esito non potrà essere quello di conseguire le sette assunzioni auspicate, vista la partenza non positiva per la procedura bandita dall’azienda ospedaliera.

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