Il Tar Campania (Sezione Prima), come noto ha rigettato il ricorso proposto da Gennaro Caporaso, in proprio e quale Presidente della Giunta e legale rappresentante pro-tempore della Comunità Montana del Taburno. Il Tar ha considerato infondato il ricorso di Caporaso, che contestava la decisione del Prefetto di Benevento, con la quale si nominava un commissario ad acta per convocare in via sostitutiva il Consiglio Generale della Comunità Montana, a fronte dell’inerzia del presidente.

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