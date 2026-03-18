“Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inoltrato la nota di diffida, redatta in via ufficiale dall’Avvocatura del Comune, all’indirizzo di Trotta bus. Oggetto dell’atto il mancato riscontro nei termini indicati del 20 febbraio 2026 della documentazione, contenente i dati e le informazioni necessarie e propedeutiche a perfezionare il subentro effettivo nella esecuzione del servizio trasporto pubblico urbano alla subentrante AIR Campania. Tale omissione di fatto impedisce l’affidamento del servizio di TPL urbano per il Comune di Benevento alla subentrante AirCampania” quanto reso noto da Palazzo Mosti.

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